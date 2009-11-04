Яремчук (Середнюк) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яремчук (Середнюк) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

04.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
04.11.2009
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