Молитвин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молитвин Иван
Рождение ребёнка
27.04.1928
Дочь: Зверева Ия Александровна
Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: Графова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна
Д.Боброво Ермаковский р-н Ярославской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молитвин Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молитвин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна
Смерть
Неизвестно