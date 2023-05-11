Молитвин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молитвин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молитвин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1928

Дочь: Зверева Ия Александровна

Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна

Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: Графова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна

Д.Боброво Ермаковский р-н Ярославской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молитвина Александра Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молитвин Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молитвин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Молитвина Александра Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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