Давыдов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1959
Отец: Давыдов Владимир Яковлевич
Мать: Афонина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Владимировна