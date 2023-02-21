Трефилов Николай
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения08.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1881
Отец: Трефилов Матвей
Мать: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
28.05.1910
Жена: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.09.1911
Сын: Трефилов Семен
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Трефилов Федор
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Трефилов Андрей
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.12.1919
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия