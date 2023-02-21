Трефилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилов Николай

Трефилов Николай

avatar

Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

08.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1881

Отец: Трефилов Матвей

Мать: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
28.05.1910

Жена: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.09.1911

Сын: Трефилов Семен

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Трефилов Федор

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Трефилов Андрей

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.12.1919

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close