Давыдова (Голошумова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Голошумова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Голошумов Матвей

Мать: Голошумова Агафья (Вторая жена)

Бракосочетание
03.11.1878

Муж: Давыдов Тимофей

с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
20.06.1894

Дочь: Попова Феврония

Отец ребёнка: Давыдов Тимофей

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Прокопий

Отец ребёнка: Давыдов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Андрей

Отец ребёнка: Давыдов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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