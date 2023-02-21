Давыдова (Голошумова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Голошумов Матвей
Бракосочетание
03.11.1878
Муж: Давыдов Тимофей
с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
20.06.1894
Дочь: Попова Феврония
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Прокопий
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Андрей
Отец ребёнка: Давыдов Тимофей
Смерть
Неизвестно