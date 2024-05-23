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Антонов Николай Филлиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Антонов Филлипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонова Александра Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Антонова Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонова Анна(Нюра) Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Антонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1962

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