Антонов Николай Филлиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Антонов Филлипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Антонова Александра Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Антонова Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонова Анна(Нюра) Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Антонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1962