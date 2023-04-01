Попова Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 5-6 марта 1911г Василий Родители: деревни Мошкиной крестьянин Иоанн Михайлов Федяков и законная его жена Евдокия Васильева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Иоанн... Показать все
Смерть
Неизвестно