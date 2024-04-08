Соколов Сергей Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.05.1932
Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.10.1949
Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.04.1953
Сын: Соколов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно