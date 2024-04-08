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Соколов Сергей Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.05.1932

Сын: Соколов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.04.1953

Сын: Соколов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова (Салтыкова) Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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