Тесницкий Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесницкий Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1950

Дата смерти

08.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950

Отец: Тесницкий Николай Семёнович

Мать: Тесницкая Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тесницкая Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тесницкая Елена Ивановна

Смерть
08.10.2005
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