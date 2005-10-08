Тесницкий Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1950
Дата смерти08.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тесницкая Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тесницкая Елена Ивановна
Смерть
08.10.2005