Степанида Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Сила Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Марва Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно