Степанида Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Сила Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Марва Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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