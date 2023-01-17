Сизова (Писклова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Писклова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

21.10.1906

Дата смерти

15.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906

Отец: Писклов Иван Поликарпович

Мать: Писклова Галина Федосеевна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1926

Сын: Сизов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1927

Сын: Сизов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.09.1929

Дочь: Горелова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.06.1934

Сын: Сизов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Сизов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Сизов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Николай Гавриилович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
15.05.1991
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
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