Сизова (Писклова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1906
Дата смерти15.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906
Рождение ребёнка
Вычислено 1926
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1927
Сын: Сизов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
30.09.1929
Дочь: Горелова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
30.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
30.06.1934
Сын: Сизов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Сизов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
19.01.1938
Отец ребёнка: Сизов Николай Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1991