Кырченов Игнатий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Кырченов Гаврила Саввич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кырченов Кондратий Игнатьев
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кырченов Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно