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Кырченов Игнатий Гаврилович

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Кырченов Гаврила Саввич

Мать: не указана

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кырченов Кондратий Игнатьев

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кырченов Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова

Смерть
Неизвестно
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