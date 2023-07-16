Башкиров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкиров (Башкирев) Онисим (Анисим) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.09.1877 ст.

Сын: Башкиров (Башкирев) Артемий (Артемiй) Михайлович (Михайловъ)

Мать ребёнка: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ЦГАСПб_Р-7965_118_709_0013
Смерть
Неизвестно

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