Башкиров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкиров (Башкирев) Онисим (Анисим) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.09.1877 ст.
Сын: Башкиров (Башкирев) Артемий (Артемiй) Михайлович (Михайловъ)
Мать ребёнка: не указана
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ЦГАСПб_Р-7965_118_709_0013
Смерть
Неизвестно