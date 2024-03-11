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Горбунова -- Феоктиста Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Яков Кузьминович

Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Горбунова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Кузьминович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Горбунов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Кузьминович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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