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Сивушенко Дмитро Дмитриевич

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Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с/с Новсобринский

Дата рождения

1897

Дата смерти

18.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с/с Новсобринский
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Катихина Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Сивушенко Татьяна

Военная служба
Неизвестно
Молотовский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н
Смерть
18.09.1942
Сталинградская обл., Городищенский р-н
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