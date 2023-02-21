Сивушенко Дмитро Дмитриевич
Место рожденияКазахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с/с Новсобринский
Дата рождения1897
Дата смерти18.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н, с/с Новсобринский
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Катихина Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Сивушенко Татьяна
Военная служба
Неизвестно
Молотовский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Молотовский р-н
Смерть
18.09.1942
Сталинградская обл., Городищенский р-н