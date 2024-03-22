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(Beimel) Tamara

Место рождения

Samara, Russia

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

31.08.1992

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Beimel Isaak

Мать: (Shtykina) Roza

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vendrov Mikhail

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vendrov Mikhail

Рождение ребёнка
11.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vendrov Mikhail

Смерть
31.08.1992
Похороны
Неизвестно

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