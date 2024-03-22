(Beimel) Tamara
Место рожденияSamara, Russia
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти31.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: Beimel Isaak
Мать: (Shtykina) Roza
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Vendrov Mikhail
Рождение ребёнка
23.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vendrov Mikhail
Рождение ребёнка
11.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vendrov Mikhail
Смерть
31.08.1992
Похороны
Неизвестно