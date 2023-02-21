Карнакова Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнакова Акулина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Карнаков Василий Ильич

Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Карнаков Петр Ильич

Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карнаков Андрей Ильич

Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1929

Дочь: Егошина Нина Ильинична

Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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