Горбатенко Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко Семен Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2016

Отец: не указан

Мать: Туева Анастасия Александровна

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