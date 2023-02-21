Жилин Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Фома Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Жилин Иван Зиновьевич

Мать: Жилина Варвара Кандратьева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Жилин Зиновья Фоминовна

Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Жилин Лукерья Фоминовна

Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жилин Авдотья Фоминовна

Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилин Лукерья Александровна

Смерть
Неизвестно
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