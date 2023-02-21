Жилин Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Жилин Зиновья Фоминовна
Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Жилин Лукерья Фоминовна
Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жилин Авдотья Фоминовна
Мать ребёнка: Жилин Лукерья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно