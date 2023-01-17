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Бастрыкин Николай Андреевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Мать: Бастрыкина Екатерина Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1866

Жена: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бастрыкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бастрыкин Никита Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бастрыкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1887

Сын: Бастрыкин Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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