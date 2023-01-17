Бастрыкин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бастрыкин Иван Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бастрыкин Никита Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бастрыкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Рождение ребёнка
20.12.1887
Сын: Бастрыкин Игнатий Николаевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Смерть
Неизвестно