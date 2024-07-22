Леонова (Бурова) Луиза Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Бурова) Луиза Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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