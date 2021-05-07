Бубенкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубенкова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1938

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубенков Анатолий Яковлевич

Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубенков Анатолий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенков Анатолий Яковлевич

Алтайский край
Смерть
07.05.2021
Алтайский край, с.Толстая Дуброва
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