Бубенкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1938
Дата смерти07.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубенков Анатолий Яковлевич
Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубенков Анатолий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Алтайский край
Смерть
07.05.2021
Алтайский край, с.Толстая Дуброва