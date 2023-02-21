Сущенко (Кез) Броня Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко (Кез) Броня Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1899

Дата смерти

29.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899

Отец: Кез Емельян

Мать: Кез Ядвига

Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Сущенко Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеенко Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Смерть
29.04.1982
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