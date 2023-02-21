Сущенко (Кез) Броня Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1899
Дата смерти29.04.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899
Отец: Кез Емельян
Мать: Кез Ядвига
Рождение ребёнка
17.12.1929
Сын: Сущенко Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеенко Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущенко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Сущенко Андрей Федосович
Смерть
29.04.1982