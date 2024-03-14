Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Черепушкин Федор Васильевич

Мать: Черепушкина Анна Матвеевна

Смерть
?.09.1941
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