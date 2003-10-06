Миненко (Кролевец) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миненко (Кролевец) Эльвира

Место рождения

СССР

Дата рождения

23.05.1931

Дата смерти

06.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931

Отец: Кролевец Алексей

Мать: Кролевец Гита

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миненко Алексей

Отец ребёнка: Миненко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миненко Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
хирург-травматолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.2003
Барабинск, Россия
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