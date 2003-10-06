Миненко (Кролевец) Эльвира
Место рожденияСССР
Дата рождения23.05.1931
Дата смерти06.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931
Отец: Кролевец Алексей
Мать: Кролевец Гита
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миненко Алексей
Отец ребёнка: Миненко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миненко Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
хирург-травматолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.2003
Барабинск, Россия