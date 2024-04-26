Литвенов Федор Харитонович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвенов Федор Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Литвенов Харитон

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1872

Жена: Литвенова Евдокия

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сутыгина (Литвенова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Литвенова Евдокия

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Литвенова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1923

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