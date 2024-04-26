Литвенов Федор Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Литвенов Харитон
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1872
Жена: Литвенова Евдокия
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сутыгина (Литвенова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Литвенова Евдокия
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Литвенова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1923