Петров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова ?