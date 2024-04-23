Петров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Григорий

Петров Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.