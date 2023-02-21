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Макаров Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

22.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1942

Дочь: Бирина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова Амфимия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Лина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Борис

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Амфимия Фёдоровна

Смерть
22.05.1945
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