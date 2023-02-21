Макаров Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти22.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1942
Дочь: Бирина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова Амфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Лина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Борис
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1945