Fladger Charles Hugh
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1932
Дата смерти30.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
San Mateo County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.1998
Cedro, Shasta, California, USA