Fladger Charles Hugh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fladger Charles Hugh

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1932

Дата смерти

30.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

San Mateo County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.06.1998
Cedro, Shasta, California, USA
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