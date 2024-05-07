Николаев Юрий Александрович 06.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаев Юрий Александрович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.11.1927

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
1945
Подполковник, служил до 1970 года.
Образование
1951
ДВВАИУ им. Фабрициуса, преподаватель физподготовки, судья всесоюзной категории по волейболу.
Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Николаев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2015

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