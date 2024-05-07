Николаев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.11.1927
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1945
Подполковник, служил до 1970 года.
Образование
1951
ДВВАИУ им. Фабрициуса, преподаватель физподготовки, судья всесоюзной категории по волейболу.
Рождение ребёнка
27.08.1959
Сын: Николаев Александр Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2015