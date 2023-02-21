Варзина Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Романович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Романович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Тимофей Романович

Смерть
Неизвестно
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