Варзина Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Романович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Романович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно