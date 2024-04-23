Кожухова Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова Параскева Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожухов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.

Дочь: (Кожухова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 822
Смерть
Неизвестно

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