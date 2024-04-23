Кожухова Параскева Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.
Дочь: (Кожухова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Иванович
Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 822
Смерть
Неизвестно