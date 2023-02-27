Тимошенко Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Климентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тимошенко Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Тимошенко Семён

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тимошенко Григорей

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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