Тимошенко Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тимошенко Евстафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тимошенко Семён
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тимошенко Григорей
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно