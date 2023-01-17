Вентцель Константин (Константин Ромео Александр) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вентцель Константин (Константин Ромео Александр) Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.12.1857

Дата смерти

10.03.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885 по 1891
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1891 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1922 по 1947
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.03.1947
Москва, город федерального значения Москва
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