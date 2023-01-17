Вентцель Константин (Константин Ромео Александр) Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1857
Дата смерти10.03.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885 по 1891
Место жительства
С 1891 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1947
Смерть
10.03.1947