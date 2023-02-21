Судакова (Судакова) Наталья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Судакова) Наталья Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1969

Отец: Судаков Игорь Михайлович

Мать: Судакова Лариса Нектаровна

Рождение ребёнка
12.11.1993

Сын: Ляпахин Виктор Игоревич

Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1995

Сын: Ляпахин Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.2000

Сын: Ляпахин Борис Игоревич

Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ямалутдинов Эмиль Вильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямалутдинов Эмиль Вильевич

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