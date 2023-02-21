Судакова (Судакова) Наталья Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1969
Рождение ребёнка
12.11.1993
Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.08.1995
Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.02.2000
Отец ребёнка: Ляпахин Игорь Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ямалутдинов Эмиль Вильевич
Бракосочетание
Неизвестно