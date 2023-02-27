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(Рогозина) Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Трофим

Отец ребёнка: Рогозин Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Федот

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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