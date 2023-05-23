Понасенков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Понасенкова Винадора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Петровна
Мать ребёнка: Понасенкова Винадора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня Петровна
Мать ребёнка: Понасенкова Винадора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понасенкова Винадора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царькова Хритинья
Мать ребёнка: Понасенкова Винадора
Смерть
Неизвестно