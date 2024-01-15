Парасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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