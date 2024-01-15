Парасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно