Lupyan Avsey 07.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиLupyan Avsey

Lupyan Avsey

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1911

Дата смерти

23.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)

Работа или профессия
Неизвестно
hair dresser
Бракосочетание
08.03.1948

Жена: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)

Смерть
23.12.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.