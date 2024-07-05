Lupyan Avsey
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1911
Дата смерти23.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lupyan (Botvinnik) Tsipa (Tsilya)
Работа или профессия
Неизвестно
hair dresser
Бракосочетание
08.03.1948
Смерть
23.12.1983