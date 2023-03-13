Соломахина (Соломахина) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахина (Соломахина) Домна

Соломахина (Соломахина) Домна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1827

Сын: Саламахин Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич

Рождение ребёнка
17.07.1829

Дочь: Марина Дементьевна

Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Дементьевна

Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close