Соломахина (Соломахина) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1827
Сын: Саламахин Семен Дементьевич
Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич
Рождение ребёнка
17.07.1829
Дочь: Марина Дементьевна
Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Дементьевна
Отец ребёнка: Соломахин Дементей Артемьевич