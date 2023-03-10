Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1807

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Феодор Петров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наум Федоров

Отец ребёнка: Феодор Петров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алексей Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Петров

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Феодор Петров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Феодор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Петров

Смерть
Неизвестно
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