Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1807
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Феодор Петров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Федоров
Отец ребёнка: Феодор Петров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алексей Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Петров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Феодор Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Феодор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Петров
Смерть
Неизвестно