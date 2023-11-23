Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Петрович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Нажерова Ростовского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона там же. О жене его данных нет. Дети: Василий ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чистяков Василий Алексеев

Мать ребёнка: неизвестно

Чистяков Василий Алексеевич (1781 — ?) Родился в семье пономаря села Нажерова Ростовского уезда Алексея Петровича. Дьякон Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Сын: Чистяков Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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