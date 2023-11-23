Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Петрович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Нажерова Ростовского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона там же. О жене его данных нет. Дети: Василий ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чистяков Василий Алексеев
Мать ребёнка: неизвестно
Чистяков Василий Алексеевич (1781 — ?) Родился в семье пономаря села Нажерова Ростовского уезда Алексея Петровича. Дьякон Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чистяков Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно