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Прудников Валерий Владимирович

Место рождения

с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.

Дата рождения

26.03.1958

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958

Отец: Прудников Владимир Артёмович

Мать: Прудникова (Кипер) Анна Степановна

Бракосочетание
29.10.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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