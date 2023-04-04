Прудников Валерий Владимирович
Место рожденияс.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Дата рождения26.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958
Бракосочетание
29.10.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности