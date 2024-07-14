Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874 ст.
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1894 или 02.01.1894 ст.
Сын: Веденякин Василий Константинович
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.05.1896 ст.
Дочь: (Веденякина) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.08.1898 ст.
Дочь: (Веденякина) Наталия Константиновна
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Сын: Веденякин Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.
Дочь: (Веденякина) Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.
Сын: Веденякин Александр Константинович
Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич
Смерть
Неизвестно