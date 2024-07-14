Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденякина (Карташова) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874 ст.

Отец: Карташов Дмитрий Степанович

Мать: Карташова (Лапина) Екатерина Ефимовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Муж: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1894 или 02.01.1894 ст.

Сын: Веденякин Василий Константинович

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1896 ст.

Дочь: (Веденякина) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1898 ст.

Дочь: (Веденякина) Наталия Константиновна

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Сын: Веденякин Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.

Дочь: (Веденякина) Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.

Сын: Веденякин Александр Константинович

Отец ребёнка: Веденякин Константин Игнатьевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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