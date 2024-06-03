Молодцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Самарина (Молодцова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Молодцов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна
Смерть
1981