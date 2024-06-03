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Молодцов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Самарина (Молодцова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Молодцов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна

Смерть
1981

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