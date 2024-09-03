Пичкалев Сидор Радионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1648
Дата смерти1711
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: Пичкалев Радион Аникиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Пичкалева Пелагия Сидорова
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина
Смерть
1711