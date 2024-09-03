Пичкалев Сидор Радионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичкалев Сидор Радионов

Пичкалев Сидор Радионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1648

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: Пичкалев Радион Аникиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Ерилка Сидоров

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1668

Сын: Пичкалев Филипп Сидоров

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1685

Сын: Пичкалев Иван Сидоров

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Пичкалева Пелагия Сидорова

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1691

Сын: Пичкалев Павел Сидоров

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Рождение ребёнка
1698

Сын: Пичкалев Василий Сидоров

Мать ребёнка: Пичкалева Федосья Никитина

Смерть
1711

Мы используем куки для улучшения работы сайта.