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Агриппина Сысоева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

До 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
16.05.1738

Муж: Степан Сергеев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:V... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Парфен Степанов

Отец ребёнка: Степан Сергеев

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1767
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)
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