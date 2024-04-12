Агриппина Сысоева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиДо 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Бракосочетание
16.05.1738
Муж: Степан Сергеев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:V... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Парфен Степанов
Отец ребёнка: Степан Сергеев
Смерть
До 1767
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)