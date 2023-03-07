Булатов Иван (Ивашко) Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Булатов Офонка Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Булатов Степан (Стенка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Мать ребёнка: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678