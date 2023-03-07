Булатов Иван (Ивашко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Иван (Ивашко) Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1598 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Булатов Офонка Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Булатов Степан (Стенка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Булатов Матюшко Иванов

Мать ребёнка: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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