Егоров Георгий Васильев
Место рождения
Дата рождения27.03.1912
Дата смерти01.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912
Отец: Егоров Василий Георгиев
Мать: Егорова Анна Ефимиева
Крещение
28.03.1912
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же волости и деревни крестьянин Тимофей Васильев и Дятловской волости деревни Черное Ирина Алексеева
Смерть
01.04.1912
Причина смерти: от натуральной болезни