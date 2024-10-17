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Егоров Георгий Васильев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.03.1912

Дата смерти

01.04.1912

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912

Отец: Егоров Василий Георгиев

Мать: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
28.03.1912
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же волости и деревни крестьянин Тимофей Васильев и Дятловской волости деревни Черное Ирина Алексеева
Смерть
01.04.1912
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни

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