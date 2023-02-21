Мохирев Селивёрст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохирев Селивёрст

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мохирев Абрам Селивёрстович

Мать ребёнка: Мохирева Мария Никифоровна

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мохирев Антон Селивёрстович

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мохирева Марфа Селивёрстовна

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мохирева Матрена СеливёрстовНа

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мохирева Лукерья Селивёрстовна

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мохирев Николай Селивёрстович

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мохирев Устинья Селивёрстовна

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Марья

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