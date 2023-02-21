Мохирев Селивёрст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Мохирев Абрам Селивёрстович
Мать ребёнка: Мохирева Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мохирев Антон Селивёрстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мохирева Марфа Селивёрстовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мохирева Матрена СеливёрстовНа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мохирева Лукерья Селивёрстовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мохирев Николай Селивёрстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мохирев Устинья Селивёрстовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохирева Марья